UEFA Başkanı Ceferin'den "Avrupa kupaları" yorumu
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.
UEFA Başkanı Alexander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Avrupa kupalarını ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.
Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin geleceği hakkında Portekiz'in Record gazetesine açıklamalarda bulundu.
Sezonu tamamlamak istediklerini belirten Ceferin, "Planımız ağustos ayı sonuna kadar bitirmek. Bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Ne olacağını bilemezsiniz ama işler (koronavirüs salgını) sakinleşiyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
Avrupa'da liglerin yüzde 80'inin yeniden başlayacağını dile getiren UEFA Başkanı, "Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin neden oynanmaması gerektiğini anlamıyorum." yorumunu yaptı.
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