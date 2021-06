UEFA, deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı

UEFA, uzun süredir tartışılan deplasman golü kuralına ilişkin açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2021/22 sezonundan itibaren tüm UEFA kulüp müsabakalarından deplasman golü kuralı kaldırılacaktır. Çift maçlı sistemde oynanan maçlarda takmların attığı gol sayılarının eşitliği durumunda 15 dakikalık iki uzatma devresi ve gerekmesi halinde penaltı atışları yapılacak."

? The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL