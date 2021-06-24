UEFA, deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı

UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda, deplasman golü kuralının gelecek sezon itibariyle uygulanmayacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 16:26
UEFA, deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı
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UEFA, uzun süredir tartışılan deplasman golü kuralına ilişkin açıklama yayınladı. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2021/22 sezonundan itibaren tüm UEFA kulüp müsabakalarından deplasman golü kuralı kaldırılacaktır. Çift maçlı sistemde oynanan maçlarda takmların attığı gol sayılarının eşitliği durumunda 15 dakikalık iki uzatma devresi ve gerekmesi halinde penaltı atışları yapılacak."


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