Fenerbahçe Beko Pierria Henry'yi açıkladı

Fenerbahçe Beko, en son TD Systems Baskonia forması giyen ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 15:10
Fenerbahçe Beko Pierria Henry'yi açıkladı
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Fenerbahçe Beko, geçen sezon TD Systems Baskonia forması giyen ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Henry, geçen sezon Baskonia formasıyla EuroLeague’de oynadığı 34 maçta 10.5 sayı – 3.2 ribaunt – 7.3 asist ortalamaları yakalamıştı.


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