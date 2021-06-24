Fenerbahçe Beko Pierria Henry'yi açıkladı
Fenerbahçe Beko, en son TD Systems Baskonia forması giyen ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko, geçen sezon TD Systems Baskonia forması giyen ABD'li basketbolcu Pierria Henry'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Henry, geçen sezon Baskonia formasıyla EuroLeague’de oynadığı 34 maçta 10.5 sayı – 3.2 ribaunt – 7.3 asist ortalamaları yakalamıştı.
Pierria Henry Fenerbahçe Beko’da!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 24, 2021
https://t.co/Z5be5z4gQ2 pic.twitter.com/l2PY3IVeZU
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