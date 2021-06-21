UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i paylaştı
UEFA'nın Almanca yayın yapan resmi hesabı, Galatasaray ile bugün yeniden antrenmana çıkan teknik direktör Fatih Terim'in fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesi ve teknik direktör Fatih Terim'in geleceği konusundaki belirsizliğin sona ermesi, sarı-kırmızılı taraftarların büyük bölümünü mutlu etti.
UEFA'nın Almanca yayın yapan resmi hesabı, sarı-kırmızılı ekiple bugün sahaya çıkan 67 yaşındaki teknik adamın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımda "Pazartesi motivasyonu" etiketine yer verildi.
UEFA'nın paylaşımı şu şekilde:
in #UCL @GalatasaraySK #MondayMotivation | @fatihterim pic.twitter.com/hpQ3zTjMPt— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) June 21, 2021
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