Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın ailesinden açıklamalar

21 Haziran 2021 Pazartesi, 11:22

Galatasaray'da cumartesi günü yapılan kongrede 1541 oy alarak kulübün 38. başkanı seçilen Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas ve babası Sezgin Elmas, oğullarının sarı-kırmızılı kulübe başkan olmasıyla gurur duyduklarını söylediler.

Elmas çifti, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalarda bulundu.

"BEN YETİŞTİRDİĞİM ÇOCUĞU BİLİYORUM"

Burak Elmas'ın annesi Saniye Elmas, kontrolün taraftarda olduğunun altını çizdi:

"Son derece gururluyum. Bence Galatasaray kazandı. Çünkü ben yetiştirdiğim çocuğu biliyorum, onlar da görsün istiyorum. Bundan sonra işleri Galatasaray'ı daha da ileriye götürmek olsun. Başlarında da biz duracağız zaten. Kontrol bizde, taraftarda."

"ALLAH BUGÜNLERİ GÖSTERDİ"

Elmas'ın babası Sezgin Elmas ise seçilen yönetim kurulunun Galatasaray tarihinin en etkin yönetim kurulu olduğunu belirtti:

"Çok memnunuz. Çok heyecanlı bir seçim oldu. Galatasaray'da 10-15 seçime katıldım. İlk defa bu kadar heyecanlı, adayların birbirine yakın yarıştığı bir seçim oldu. Çok mutluyuz. Allah bugünleri gösterdi. İnşallah Allah utandırmaz. Galatasaray burada çok büyük bir başkan kazandı. Çok büyük bir ekip kazandı. Bence Galatasaray tarihinin en etkin yönetim kuruluyla çalışacaklar. İnşallah Allah muvaffak eder."