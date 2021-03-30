UEFA İcra Kurulu yarın toplanıyor
UEFA kulüp organizasyonlarının 2024-25 sezonu ve sonrasındaki geleceği gündemde yer alacak.
UEFA İcra Kurulu yarın toplanacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre toplantıda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde 5 oyuncu değişikliğine izin verilmesi, UEFA organizasyonlarına seyirci alınması ve 2022 FIFA Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılım sistemi hakkında karar alınacak.
UEFA kulüp organizasyonlarının 2024-25 sezonu ve sonrasındaki geleceği de gündemde yer alacak. Şampiyonlar Ligi formatı masaya yatırılacak. Fakat bu konuya ilişkin resmi açıklama, 19 Nisan'daki toplantıdan önce yapılmayacak.
Video Haberler
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz
- İzmir'de halk otobüsünde bıçaklı 'HES kodu' dehşeti
- Raylara giren davetsiz misafir kamerada
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- A.Gücü'nden, flaş şampiyonluk açıklaması
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- CNN Türk spikeri işten çıkarıldı