UEFA İcra Kurulu yarın toplanıyor

30 Mart 2021 Salı, 16:19

UEFA İcra Kurulu yarın toplanacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre toplantıda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde 5 oyuncu değişikliğine izin verilmesi, UEFA organizasyonlarına seyirci alınması ve 2022 FIFA Kadınlar 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılım sistemi hakkında karar alınacak.

UEFA kulüp organizasyonlarının 2024-25 sezonu ve sonrasındaki geleceği de gündemde yer alacak. Şampiyonlar Ligi formatı masaya yatırılacak. Fakat bu konuya ilişkin resmi açıklama, 19 Nisan'daki toplantıdan önce yapılmayacak.