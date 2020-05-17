UEFA Kupası'nın sırrı saklambaçta mı?
Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'nın önemli isimlerinden Suat Kaya, o günkü zaferin perde arkasını anlattı.
Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'nın önemli isimlerinden orta alanın yıldızı Suat Kaya, o günkü zaferin perde arkasını anlattı.
Suat Kaya, şampiyonluğun bir nedeninin de takım içindeki arkadaşlık olduğunu söyledi.
Suat Kaya, "Galatasaray'da kazandığımız 4 yıl üst üste şampiyonluk ve UEFA Kupası'nın altında sadece teknik, taktik, kalite yatmıyor. Bu tarihi başarıların altında 35 kişi kamp yaptığımız otelde Hagi'ye Taffarel'e saklambaç oynatmamız yatıyor aslında, her şey orada başlıyor" dedi.
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