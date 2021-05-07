UEFA, Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açtı

UEFA, Süper Lig'e katılan takımlara çeşitli cezalar verdiğini açıklarken hala Süper Lig'den ayrıldığını beyan etmeyen Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında soruşturma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 20:15
UEFA, Real Madrid, Juventus ve Barcelona'ya soruşturma açtı
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UEFA, geçtiğimiz aylarda yaşanan ve izleri hala süren Avrupa Süper Ligi kalkışmasını cezasız bırakmayacak.

UEFA, turnuvaya katılıp sonradan ayrılma kararı alan 9 kulübün gelecek sezon Avrupa turnuvası gelirlerinin %5'ine el konulacağını açıkladı.

Barcelona Real Madrid ve Juventus ise hala turnuvadan ayrıldıklarını duyurmadılar.

UEFA bu 3 dev hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. 


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