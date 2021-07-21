UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en fazla golünü yediler!
İkinci eleme turu ilk maçları tamamlandı, en farklı yenilgiyi Galatasaray aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 7 karşılaşma oynandı.
Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 yenildi.
Rövanşlarının 27-28 Temmuz'da oynanacağı ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Malmö (İsveç) - HJK (Finlandiya): 2-1
Mura (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-0
PSV (Hollanda) - Galatasaray: 5-1
Olympiakos (Yunanistan) - Neftçi (Azerbaycan): 1-0
Legia (Polonya) - Flora (Estonya): 2-1
Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda tek maç yapıldı. Sırbistan temsilcisi Cukaricki, sahasında Azerbaycan'ın Sumgayıt ekibiyle 0-0 berabere kaldı.
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