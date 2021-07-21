Galatasaray taraftarı isyan etti, "Mustafa, Falcao, Feghouli niye yedek!"

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:55

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV karşısında Radamel Falcao ile birlikte Mısırlı golcü Mustafa Muhamed ve Cezayirli Sofian Feghouli'yi yedek bırakması tepkiye neden oldu.

Hafta içinde bu 3 oyuncunun aldığı yüksek maaşların takımın genel ortalamasının neredeyse yüzde 48'ine yakının oluşturduğu ifade edilmişti. Fatih Terim de 5-1 kaybedilen maçta bu isimleri yedek kulübesinde maça başlattı.Terim, en ileride genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Babel'e şans verdi.

