Galatasaray taraftarı isyan etti, "Mustafa, Falcao, Feghouli niye yedek!"

Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne büyük olasılıkla veda ettiği PSV maçında maaş maliyetleri yüksek 3 isim, Falcao, Feghouli, Mustafa'nın yedek kalışına tepki var.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:55
Galatasaray taraftarı isyan etti,
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV karşısında Radamel Falcao ile birlikte Mısırlı golcü Mustafa Muhamed ve Cezayirli Sofian Feghouli'yi yedek bırakması tepkiye neden oldu.

Hafta içinde bu 3 oyuncunun aldığı yüksek maaşların takımın genel ortalamasının neredeyse yüzde 48'ine yakının oluşturduğu ifade edilmişti. Fatih Terim de 5-1 kaybedilen maçta bu isimleri yedek kulübesinde maça başlattı.Terim, en ileride genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Babel'e  şans verdi.


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