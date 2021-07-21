Galatasaray taraftarı isyan etti, "Mustafa, Falcao, Feghouli niye yedek!"
Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne büyük olasılıkla veda ettiği PSV maçında maaş maliyetleri yüksek 3 isim, Falcao, Feghouli, Mustafa'nın yedek kalışına tepki var.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV karşısında Radamel Falcao ile birlikte Mısırlı golcü Mustafa Muhamed ve Cezayirli Sofian Feghouli'yi yedek bırakması tepkiye neden oldu.
Hafta içinde bu 3 oyuncunun aldığı yüksek maaşların takımın genel ortalamasının neredeyse yüzde 48'ine yakının oluşturduğu ifade edilmişti. Fatih Terim de 5-1 kaybedilen maçta bu isimleri yedek kulübesinde maça başlattı.Terim, en ileride genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Babel'e şans verdi.
Video Haberler
- Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
- Safari aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
- Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
- Ukrayna’daki Lviv Havalimanı’nda bomba ihbarı
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
En Çok Okunan Haberler
- Güldür Güldür oyuncusu, o rektörü tiye aldı
- Erdoğan'ın yorgun anları...
- Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban'dan açıklama
- 'Şeriat devleti mi olduk?'
- Soylu'nun 'Ay-yıldızlı tabut' konuşmasına tepki
- Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- KKTC'deki külliyenin maliyeti ve ayrıntıları belli oldu
- Sedat Peker ve ailesi koronavirüse yakalandı
- Karamollaoğlu: Böyle bir insanın aday olması çok önemli
- 'Altın bereketlendirme' dolandırıcılığına gözaltı