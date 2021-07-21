<p>Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a konuk oldu.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a konuk oldu. 

<p>Mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çaldı.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çaldı.

<p>TV8'den canlı yayımlanan maçta yayının sürekli donması sosyal medyada viral oldu. Yayının sık sık teknik arıza nedeniyle kesildiği ibaresi ekrana verildi. Taraftarlar sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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TV8'den canlı yayımlanan maçta yayının sürekli donması sosyal medyada viral oldu. Yayının sık sık teknik arıza nedeniyle kesildiği ibaresi ekrana verildi. Taraftarlar sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

<p>Philips Stadı'nda oynanan müsabaka 5-1 PSV'nin üstünlüğüyle sona erdi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Philips Stadı'nda oynanan müsabaka 5-1 PSV'nin üstünlüğüyle sona erdi.

<p>2'nci ve 35'inci dakikalarda Eran Zahavi'nin golleriyle öne geçen Hollanda ekibine, 42'nci dakikada sarı-kırmızılılardan Emre Kılınç yanıt verdi.</p>
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2'nci ve 35'inci dakikalarda Eran Zahavi'nin golleriyle öne geçen Hollanda ekibine, 42'nci dakikada sarı-kırmızılılardan Emre Kılınç yanıt verdi.

<p>51'inci dakikada PSV, Mario Götze ile bir kez daha öne geçti.<br data-mce-bogus="1"></p>
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51'inci dakikada PSV, Mario Götze ile bir kez daha öne geçti.

<p>60'ncı dakikada Galatasaray, 3 değişiklik birden yaptı. Feghouli, Mohamed ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu, Arda Turan, Ryan Babel ve Alpaslan Öztürk kenara geçti.<br data-mce-bogus="1"></p>
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60'ncı dakikada Galatasaray, 3 değişiklik birden yaptı. Feghouli, Mohamed ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu, Arda Turan, Ryan Babel ve Alpaslan Öztürk kenara geçti.

<p>77'inci dakikada Galatasaray penaltı beklese de İspanyol hakem devam kararı verdi.&nbsp;<br></p>
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77'inci dakikada Galatasaray penaltı beklese de İspanyol hakem devam kararı verdi. 

<p>83'üncü dakikada Eran Zahavi takımının 4, kendisinin 3'üncü golünü atarak hat-trick yaptı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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83'üncü dakikada Eran Zahavi takımının 4, kendisinin 3'üncü golünü atarak hat-trick yaptı. 

<p>88'inci dakikada Mario Götze'nin vuruşuna müdahale eden Muslera, topu kendi kalesine gönderdi.<br data-mce-bogus="1"></p><p>Maç 5-1'lik skorla tamamlandı.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>
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88'inci dakikada Mario Götze'nin vuruşuna müdahale eden Muslera, topu kendi kalesine gönderdi.

Maç 5-1'lik skorla tamamlandı. 

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