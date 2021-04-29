UEFA sosyal medya boykotuna katılacak

29 Nisan 2021 Perşembe, 16:31

İngiliz futbolunun yönetim organlarının başlattığı sosyal medya boykotuna UEFA'nın da katılacağı belirtildi. UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 30 Nisan'dan başlayıp 3 Mayıs'a kadar UEFA'nın sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapılmayacağı ifade edildi.

"NEFRET KÜLTÜRÜ CEZASIZ KALAMAZ"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Hem sahada hem de sosyal medyada tacizler var. Bu kabul edilemez ve halkın, yasama organlarının ve sosyal medya şirketlerinin yardımıyla durdurulması gerekiyor. Nefret kültürünün cezasız kalmasına izin vermek tehlikelidir. Sadece futbol için değil, bir bütün olarak toplum için."