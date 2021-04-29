UEFA sosyal medya boykotuna katılacak
UEFA, Premier Lig ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun yarın başlatacağı sosyal medya boykotuna destek vereceğini açıkladı.
İngiliz futbolunun yönetim organlarının başlattığı sosyal medya boykotuna UEFA'nın da katılacağı belirtildi. UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 30 Nisan'dan başlayıp 3 Mayıs'a kadar UEFA'nın sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapılmayacağı ifade edildi.
"NEFRET KÜLTÜRÜ CEZASIZ KALAMAZ"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Hem sahada hem de sosyal medyada tacizler var. Bu kabul edilemez ve halkın, yasama organlarının ve sosyal medya şirketlerinin yardımıyla durdurulması gerekiyor. Nefret kültürünün cezasız kalmasına izin vermek tehlikelidir. Sadece futbol için değil, bir bütün olarak toplum için."
Video Haberler
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Türkiye Amerika’nın işgaline destek vermiştir
- İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
En Çok Okunan Haberler
- Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Koca'dan korkutan açıklama
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- Cumhurbaşkanlığı’ndan iktidara eleştiri
- ABD'den S-400 açıklaması
- Bakanlıktan 'muafiyet belgesi' açıklaması
- Ethereum tahvil açıklamasıyla yükselişte