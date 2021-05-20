UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, bugün yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler yönünden inceledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre; yapılan incelemeler sonucunda 19 Erkek ve 9 Kadın Kulübünün UEFA Lisansına başvurduğu görülüp, bunlardan Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile TFF 1. Lig'den İstanbulspor ve Turkcell Kadın Futbol Ligi'nden Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı UEFA Lisansı almaya hak kazandı.
Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 59 kulübün dosyaları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; TFF 1 . Lig'den Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor ile Misli.com 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Niğde Anadolu FK kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı.
Buna göre; 12 Kulüp UEFA Lisansı, 8 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı. Kurul, kalan 58 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ve/veya 60 gün ek süre tanıdı.
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