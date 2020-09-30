UEFA'da 'küme düşmek' üzereyiz!

30 Eylül 2020 Çarşamba, 12:49

Son yıllarda Türk takımlarının Avrupa’da aldığı kötü sonuçların çürük meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Uzun zaman önce kendi kaderini tayin etme hakkını diğer ülkelerin insafına bırakan Türkiye, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’in dün geceki galibiyeti sonrası UEFA sıralamasında 12. sıraya geriledi.

Bu da Türk futbolu için felaket senaryosu!

Sezon sonunda 12. sırada kalmamız durumunda 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt giden takımımız olmayacak. Daha da kötüsü, 13. sıraya gerilersek UEFA Avrupa Ligi’ne de direkt katılma şansını kaybedeceğiz.

Tam da bu noktada Galatasaray’ın yarın oynayacağı Rangers karşılaşması hayati önem teşkil ediyor. Çünkü UEFA sıralamasında 13. sırada yer alan İskoçya, temsilcisinin tur atlaması halinde tabelada Türkiye’yi geride bırakabilir.

Sıralamada yukarılara tırmanmak için Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak Başakşehir, Avrupa Ligi gruplarına 4. torbadan katılacak Sivasspor ve Rangers’ı elemesi halinde Avrupa Ligi’nde gruplara kalacak Galatasaray’ın toplayacağı puanlara ihtiyacımız var.

Aksi halde dibe doğru düşüşümüz sürecek. Ve ülkemizle Avrupa futbolu arasında zaten açılmış olan makas, kolay kolay kapanmayacak seviyeye gelecek…

UKRAYNA GEÇTİ, İSKOÇYA DİBİMİZDE!

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Gent’i ilk maçta 2-1, rövanşta ise 3-0 yenen Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, aldığı galibiyetlerle UEFA Ülke Katsayısı sıralamasında Ukrayna’yı 11. sıraya taşıdı.

29.100 puana ulaşan Ukrayna, 28.800 puana sahip ülkemizi 12. sıraya geriletti. Bir başka Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in Devler Ligi’ne doğrudan katılacağını düşünürsek aradaki farkın açılmaması için duacı olmaktan çaremiz yok gibi…

13. sırada yer alan İskoçya’nın ise 28.125 puanı var. Bu nedenle yarın oynanacak Rangers-Galatasaray maçının önemi daha da arttı.

Kaynak: Skor