UEFA'da rakipler belli oldu

01 Eylül 2020 Salı, 19:23

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan takımlarımız Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Maçlar 24 Eylül'de oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 22 Ekim'de başlayacak.

ALANYASPOR, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’IN UEFA AVRUPA LİGİ’NDEKİ RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcilerimiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, 17 Eylül’deki Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül’de oynanacak.

* Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) – Rosenborg (Norveç) maçının galibi ile karşılaşacak.

* Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) – Rio Ave (Portekiz) maçının galibi ile karşılaşacak.

* Galatasaray, Neftçi Bakü’yü elemesi durumunda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Renova (Makedonya) – Hajduk Split (Hırvatistan) galibi ile karşılaşacak.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan katılacak. Diğer temsilcilerimiz de 3. ön elemeyi geçtikten sonra play-off turuna yükselecekler. Organizasyonda grup maçları ise 22 Ekim Perşembe günü başlayacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Başakşehir; UEFA Avrupa Ligi gruplarında Sivasspor, elemelerde ise Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray temsil ediyor.

Son yıllar yaşadığımız Avrupa başarısızlıkları sonrasında UEFA Avrupa sıralamasında 11. sıraya geriledik. 10. sırayı Avusturya’ya kaptırdık. Gelecek sezon Süper Lig’de şampiyon olan takım, Devler Ligi gruplarına katılabilmesi için organizasyonu kendi ülkesinde Şampiyonlar Ligi bileti almayı garantilemiş bir takımın kazanması gerekiyor.

Türkiye ve Avusturya 5’er takımla Avrupa’da yer alıyor. Türkiye’nin 2016-2017 sezonunda topladığı 9.700 puan önümüzdeki sezon ortalamaya katılmayacak. Bu nedenle ülkemizi Avrupa’da temsil edecek takımların mutlak başarılar elde etmesi ve Türk futbolunu yeniden özlediği başarılara taşıması gerekmekte!