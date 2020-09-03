UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Rusya ile Bulgaristan takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasını yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Rusya ile Bulgaristan takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasını yönetecek.
Rusya'nın Khimki şehrindeki Arena Khimki Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
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