UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

03 Eylül 2020 Perşembe, 12:55

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Rusya ile Bulgaristan takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası E Grubu müsabakasını yönetecek.

Rusya'nın Khimki şehrindeki Arena Khimki Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.