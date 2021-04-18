UEFA'dan Avrupa Süper Lig'i kararı

18 Nisan 2021 Pazar, 19:15

UEFA’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi’ne ilişkin sert bir açıklama yayınlandı. Açıklamada UEFA ile birlikte, Premier Lig, La Liga ve Serie A yönetimlerinin karara imza attığı kaydedildi. Bu liglerin ülke federasyonlarının da karara destek verdiği ifade edildi.

“BİRKAÇ KULÜBÜN ÇIKARINA DAYANAN PROJE”

UEFA’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, “ UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonu, birkaç İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulübünün açıklamayı planladığı sözde Avrupa Süper Ligi planlarını öğrendi. Bu gerçekleşirse bizler, bunu durdurmak için çabalayacağız. Bu alaycı proje, birkaç kulübün çıkarına dayanmaktadır.”

“TÜM ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Açıklamaya şöyle devam edildi, “Bunun gerçekleşmesini önlemek için adli ve sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz. Futbol, sportif liyakate dayanır. Daha önce FIFA ve altı federasyon tarafından duyurulduğu gibi, ilgili kulüplerin yerel, Avrupa ve dünya üzerinde başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacak ve oyuncularının milli takımlarına gitmeleri engellenecek. Bu projeye katılmayı reddeden diğer ülkelere teşekkür ediyoruz. Tüm futbol severleri, taraftarları ve politikacıları, ilan edilmesi halinde böyle bir projeye karşı mücadelede bize katılmaya çağırıyoruz."