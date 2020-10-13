UEFA'dan Bakü endişesi!

13 Ekim 2020 Salı, 18:22

Alman ARD Televizyonu spor servisine bağlı internet sitesi Sportschau UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir röportaj gerçekleştirdi. Özellikle EURO 2021 ile ilgili önemli açıklamalar yapan Ceferin, çeşitli konulardaki görüşlerini de dile getirdi.

-2020 Avrupa Şampiyonası şimdi 2021’de yapılacak. Turnuvanın sizin düşündüğünüz şekilde gerçekleşeceğine inanıyor musunuz?

Ceferin: Şu anda planlarımız tamamen düşüncelerimiz doğrultusunda ilerliyor. Şubatta size turnuvayı bu yaz dolu statlarda oynayacağımızı söyleyebilirdim. Ama 1 ay içinde her şey değişti. Bana şubatta bana dünyayı durduran bir pandemiye hazır mısınız diye sorsaydınız size çıldırmış gözüyle bakardım. Ama şu anda çok hazırlıklıyız. Şu anda geçen yıldan daha akıllı ve kuvvetliyiz çünkü şu anda her şeyin olabileceğini biliyoruz.

-Turnuva 12 ülkede yapılacak. Şampiyonlar Ligi’nde yaptığınız gibi şampiyonayı da tek bir merkezde yapmak bir çözüm olur muydu?

Ceferin: Şu anda bunu düşünmüyoruz ama çeşitli varyasyonlara dönebiliriz. Seyircisiz veya % 30, 50, 70 kapasite ile seyirci önünde yapma konusunda düşünceler üzerinde çalışıyoruz. Çok sıklıkla söylediğim gibi seyircili fikri bir turnuva için sempatik bir düşünce ama bizim için pandemiyi göz önünde almadan plan yapmak kolay değil. Şu anda bu durum bizi mutlu etmiyor ama biz Euro 2021 ve bu görevin çözümünü bulacağız. Bu bizim için büyük bir meydan okuma olacak ama ben gelecek yıl turnuvanın oynanacağına eminim.

-Euro 2020 Michel Platini’nin rüyasıydı. Bu kararı o zaman siz de verir miydiniz?

Ceferin: Bu turnuvayı bu şekliyle bir daha destekleyeceğimi düşünmüyorum.

-Eğer turnuvanın tek ülkede yapılma durumu ortaya çıkarsa Almanya’nın turnuvayı düzenleyen tek ülke olma ihtimali var mı?

Ceferin: Bunun üzerine henüz düşünmedik. Tabii ki böyle bir turnuvayı Portekiz ve Almanya’da bu sezon yaptığımız gibi düzenlemek için alternatif olabilecek çok az ülke var. Almanya bunu yapabilecek durumda. Ama bunu henüz düşünmedik. Şu anda bu şekilde devam etmesi konusunda pozitif düşünüyoruz.

-12 şehirden biri de Bakü. Şu anda orada bir savaş söz konusu?

Ceferin: Dürüst söylemeliyim ki şu anda durumu gözlemliyoruz. Birkaç hafta önce başladı ve bizim için yeni bir gelişme. Bununla ilgili henüz çok fazla düşünceye sahip değiliz. Biz politik değil bir spor organizasyonuyuz. Bu nedenle politik mücadelelere karışmak istemiyoruz. Ama olanlar üzücü ve umarım yakında barış içinde çözüme ulaşır.

-UEFA özel bir durum olursa yer değişikliğine gidebilir mi?

Ceferin: Bu konu üzerine konuşmuyorum ama biz gerekirse turnuvayı 12, 11, 10, 3 veya tek bir ülkede yapabiliriz. Turnuvayı istediğimiz şekilde düzenleyebiliriz. Burada problem bu turnuvaya çok büyük emek harcadık. Her şey hazır. Eğer değişikliğe gidersek bu çok büyük bir yük olurdu.

KAynak: Ajansspor