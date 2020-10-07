UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus milli takımları arasında yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus milli takımları arasında yarın oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Erovnuli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.
En Çok Okunan Haberler
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?
Video Haberler
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
- Sürücüleri şaşkına çeviren olay! O anları hemen kaydetti
- Azerbaycan yurttaşının bu görüntülerine beğeni yağdı
- Düdüklü tencere kavgası sosyal medyaya damga vurdu
- Didem Arslan Yılmaz canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Demirtaş'tan videolu 'Kobani Olayları' yanıtı
- 87 Yaşında Covid-19'u yendi
- Genç kadın otomobil altında böyle kaldı
- Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat saldırdı
- Karadeniz üzerinde Rus ve İngiliz uçakları! İşte o anlar
En Çok Okunan Haberler
- Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
- Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat
- İşte iki kez yaptırılıp yayımlanmayan anket
- MHP'li Yalçın, Halk TV ile Çilingiroğlu'nu hedef aldı
- AKP'den ilk Ali Edizer açıklaması
- 2 ülkeye asker gönderiliyor
- Berat Albayrak'a ekonomi konusunda güven yerlerde
- Saray'da MHP ayarlı yeni sistem hazırlıkları
- İYİ Parti’de kılıçlar çekildi
- Verilen ilaçlar hangi ipuçlarını veriyor?