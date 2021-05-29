UEFA'dan dev adım; deplasman golü kuralı kalkıyor
UEFA, deplasman golü kuralını ortadan kaldırmak için üye federasyonlardan desteği toplayabilirse UEFA değişiklik sürecini başlatacak.
Avrupa futbolu köklü bir değişime hazırlanıyor. UEFA, birçok kişi tarafından eleştirilen 'deplasman golü' uygulamasını kaldırmayı konuşuyor.The Times'ın haberine göre, UEFA İcra Komitesi, deplasman golü kuralını ortadan kaldırmak için üye federasyonlar arasında yeterli desteği toplayabilirse UEFA bunu kural kitabından çıkarma sürecini başlatacak.
İlk kez 56 yıl önce Avrupa müsabakalarında uygulanan kural, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki iki ayaklı eşleşmelerde yürürlükte.
Bu kural pekçok teknik adam ve futbol insanı tarafından adaletsiz bulunuyordu.
Kaynak: NTV Spor
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