UEFA'dan FIFA'ya oyun kuralı değişikliği vetosu

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:13

FIFA'nın futbol oyun kurallarına getirmek istediği değişikliğe UEFA'dan fren geldi.

UEFA, tacın ayakla kullanılmasıyla sınırsız değişikliğe karşı olduğunu duyurdu.

İspanya basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre FIFA, futbolu tamamen değiştirecek bazı önerileri değerlendirme kararı almıştı. Milyonların gönül verdiği oyunu daha izlenebilir kılmayı amaçlayan değişiklikler içerisinde 4 önemli madde dikkat çekiyor:

GÜNDEMDE OLAN YENİ KURALLAR

- Oyun süresini 30’ar dakikalık 2 devreye bölmek ve tıpkın basketbolda olduğu gibi her kesintide süreyi de durdurmak.

- Takımlara sınırsız değişiklik yapma imkanı tanımak. Bu konuda ilk adım pandemi döneminde 3 değişiklik hakkının 5’e çıkarılması ile atılmıştı.

- Taçları da korner gibi ayakla kullandırarak özellikle kaleye yakın bölgelerde daha çok gol pozisyonu üretilmesini sağlamak.

- Sarı kart gören oyuncuyu, 5 dakika kenarda bekleterek takımlara kartlar konusunda daha caydırıcı bir yaptırım oluşturmak.