EURO 2020 finalinin ardından ırkçı saldırılara maruz kalan futbolcular için UEFA açıklama yayımladı
Avrupa Futbol Şampiyonası final mücadelesinde İtalya, İngiltere'yi normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 3-2 mağlup etti. İngiltere'de Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun penaltıyı kaçırmasının ardından sosyal medyada ırkçı tepkiler geldi.
İngiltere'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) finalinde İtalya'ya mağlubiyetinde Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho penaltıları kaçırdıktan sonra sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefi oldu.
İngiltere Futbol Federasyonu söz konusu mesajları kınayan bir açıklama yayımlarken, UEFA da buna tepkisiz kalmadı.
UEFA, yaptığı açıklamada:
"UEFA, futbolda ve toplumda yeri olmayan, EURO 2020 final maçı sonrası İngiliz oyunculara yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz. Verilecek en güçlü cezaların arkasındayız." ifadelerini kullandı.
Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya, normal süresi 1-1 biten maçta İngiltere’yi penaltılarla devirerek kupaya uzandı. İngiltere adına son üç penaltıyı kaçıran Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho sosyal medyada ırkçıların çirkin sözlerine maruz kalmıştı.
Rashford’un penaltısı direkten dönerken, Sancho ve Saka’nın vuruşlarını kaleci Gianluigi Donnarumma kurtarmıştı.
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