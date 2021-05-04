UEFA'dan flaş EURO 2020 kararı; takım kadroları 26 kişi
EURO 2020'de yer alacak takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya yükseltildi.
UEFA, Avrupa Şampiyonası’nda takım kadrolarının 23 yerine 26 kişilik olmasını onayladı.
Pandemi nedeniyle EURO 2020'de yer alacak takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya yükseltildi. Edinilen bilgiye göre final tarihinde yaşanacak olası hastalıklar ve hastalıktan kalkan futbolcuların durumları dikkate alındı.
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