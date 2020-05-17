UEFA’dan Galatasaray paylaşımı

17 Mayıs 2020 Pazar, 13:51



UEFA, Galatasaray’ın 17 Mayıs 2000 tarihinde Arsenal’i geçerek kazandığı UEFA Kupası’nın yıl dönümü ile ilgili paylaşımda yaptı.

Futbol tarihinde ilk kez bir Türk takımı Avrupa'da şampiyonluk yakalamıştı 2000 yılında.

UEFA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taffarel, Popescu, Hagi... Galatasaray, 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal’i penaltılarla 4-1 mağlup ederek kazandı" denildi. Ayrıca final müsabakasının görüntüleri paylaşıldı.



