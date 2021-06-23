UEFA'dan LGBT'ye destek

23 Haziran 2021 Çarşamba, 15:15

UEFA, bu akşam oynanacak Almanya Macaristan maçı için Allianz Arena'nın gökkuşağı renkleriyle aydınlatılmasına izin vermemişti.

UEFA gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı.

"UEFA, gökkuşağının renklerini giymekten gurur duyuyor. Bu sembol, temel değerlerimizi somutlaştıran, inandığımız her şeyi teşvik eden bir sembol: daha adil ve eşitlikçi, inanç veya cinsiyet ayırmadan herkese hoşgörülü bir toplum...

Bazıları, UEFA'nın Münih şehrinin Münih stadyumunu EURO 2020 maçı için gökkuşağı renklerinde aydınlatma talebini geri çevirme kararını 'politik' olarak yorumladı. Ancak aksine, talebin kendisi siyasiydi ve Macar futbol takımının bu akşam Almanya ile oynayacağı maç için stadyumdaki varlığıyla ilişkiliydi. UEFA için gökkuşağı siyasi bir sembol değil, daha çeşitli ve kapsayıcı bir topluma olan sıkı bağlılığımızın bir işaretidir."