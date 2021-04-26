UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e bahis soruşturması
UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle İtalyan ekibi Milan'da forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.
UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı, bu nedenle spordan men ve yüklü miktarda para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.
Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.
Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla 17 lig maçında 15 kez ağları sarstı.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- BİM'deki ürün için toplatma kararı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Kabine öncesi flaş 'AVM' ve 'okul' açıklaması
- Bill Gates, Covid-19'un biteceği tarihi açıkladı
- Biden'ın tasarısı Bitcoin'i vurmaya devam ediyor
- Şimdi ‘hanım evladı’ kimmiş anladınız mı!
- Thodex kripto para mağdurları çaresizlik içinde bekliyor
- Ülkem adına hicap duyuyorum
- Rusya'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesi hakkında açıklama
- Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı