Zlatan Ibrahimoviç gözyaşlarını tutamadı!

23 Mart 2021 Salı, 12:51

5 yıllık aranın ardından İsveç Milli Takımı’na dönen ve geri dönüş kararını sosyal medya hesabından “Tanrı’nın dönüşü.” notuyla paylaşan Ibrahimovic basın toplantısından duygusal anlar yaşadı.

2022 Dünya Kupası elemelerinde perşembe günü sahasında Gürcistan’ı ağırlayacak İsveç’te maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ibrahimovic, gelen soru üzerine gözyaşlarını tutamadı.

Geri dönüş kararını ailesinin nasıl karşıladığını anlatırken İsveçli yıldız, milli takıma katılmak için İtalya’dan ayrıldığı sırada en küçük oğlu Vincent’in ağladığını söyledi. Bu açıklamaları yaptığı esnada göz yaşlarına hâkim olamayan Ibrahimovic şöyle devam etti, “Evde iki oğlum da sürekli top oynuyorlar ve eşim onları durdurmamı söylüyor. Fakat ben her seferinde hayır diyorum. Bir şeyleri kırarlarsa sorun değil, yenilerini alırız.”

İSVEÇ’İN EN GOLCÜSÜ

Milan’ın bu sene yakaladığı başarıdaki en önemli pay sahiplerinden olay Ibrahimovic, İsveç Mili Takımı’nın da en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. 116 maçta 62 gol kaydeden Ibrahimovic, bu yaz düzenlenecek Euro 2020 ve gelecek yılki dünya kupasında bu sayıyı geliştirme şansını elinde bulunduruyor.