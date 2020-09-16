Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'e hakaret eden kişiye soruşturma başlatıldı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 20:31

Son seçimlerde AKP'den Yozgat Belediye Başkan Aday Adayı olan Çelebi Altuntaş, sosyal medya hesabından Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'e hakaretler içeren paylaşımlar yapmıştı.

Avukat Celal Ülgen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yapılan suç duyurusu üzerine Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ülgen, şahısa ceza davası dışında tazminat davası açılacağını ve kazanılacak tazminatı tamamının da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Vefa lisesi Mezunları Derneği'ne bağışlanacağını belirtti.

Ülgen'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen'in vefat etmiş annelerine dil uzatan Çelebi Altuntaş hakkında Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşan dilekçemiz sonucu adli soruşturmanın başlatıldığı ve bu kapsamda evinde arama yapıldığını cep telefonuna el konulduğunu öğrendik.

Küfürbaz Çelebi Altuntaş, paylaşımı 2017 yılında yaptığını ancak Uğur Dündar tarafından yanıt verilince bir kez daha yinelediğini, suç konusu tweetin atılmasına neden olarak da Müjdat Gezen'in Tv programında Nilhan Osmanoğlu için söylediği sözlerin neden olduğu belirtilmiştir.Soruşturma Sürüyor. Bu yönü bir tarafa bırakıyor ve şimdi ikinci yön tazminat davası yönüne geçiyoruz. Tahsil edilecek tazminatın kuruşuna bile dokunmadan, Karşı taraftan tahsil edilecek avukatlık ücreti de dahil ÇYD ve Vefa lisesi Mezunları Derneğine bağışlanacak."