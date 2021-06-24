Uğur Dündar'dan 'iddianame' açıklaması: Artı 1 TV yer almıyor

24 Haziran 2021 Perşembe, 14:05

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu ve Uğur Dündar canlı yayındayken haklarında tweet atan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e yanıt geldi.

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Artı 1 televizyonunun söz konusu iddianamelerde yer almadığını aktardı.

Ekim Alptekin'i tanımadığını aktaran Dündar, şu mesajı paylaştı:

"Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum: SBK iddianamesinde ve Borajet davasında +1 Televizyonu yer almıyor! Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez. Ekim Alptekin'i tanımam. Hiç konuşmadım. +1 TV'de 6 ay çalışıp,arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım."