Uğur Dündar'dan 'iddianame' açıklaması: Artı 1 TV yer almıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamede ve Barojet davasında Artı 1 TV'nin yer almadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 14:05
Uğur Dündar'dan 'iddianame' açıklaması: Artı 1 TV yer almıyor
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Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu ve Uğur Dündar canlı yayındayken haklarında tweet atan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e yanıt geldi.

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Artı 1 televizyonunun söz konusu iddianamelerde yer almadığını aktardı.

Ekim Alptekin'i tanımadığını aktaran Dündar, şu mesajı paylaştı:

"Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum: SBK iddianamesinde ve Borajet davasında +1 Televizyonu yer almıyor! Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez. Ekim Alptekin'i tanımam. Hiç konuşmadım. +1 TV'de 6 ay çalışıp,arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım."


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