Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı

24 Ocak 2021 Pazar, 15:54

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı. Anma törenine, Covid-19 tedbirleri ve sokağı çıkma kısıtlaması gereğince yalnızca Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı çalışanları, Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars ve oğlu Özgür Mumcu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı CHP milletvekilleri ve basın mensupları katıldı. Kılıçdaroğlu, tören öncesi Mumcu’nun evinde eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü.

Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Faili Meçhuller Anıtı’na, sonrasında da Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

"28 YIL GEÇTİ, FAİLLER HALA KARANLIKTA"

Anmada basına konuşan Kılıçdaroğlu, 28 yıl geçmesine rağmen dosyanın hala aydınlatılamamasına sitem ederek şunları söyledi:

"28 yıl önce, binlerce kişi onu sonsuzluğa uğurladık. O, halktan birisiydi bir kuvayi milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Karanlığa ışık tutmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını söylediler. 28 yıl geçti asıl failler hala karanlıkta. O ölmeden önce 'Vurulduk ey halkımi unutma bizi' diyordu. Biz onu unutmayacağız. Onu unutmamız mümkün değil. Uğur Mumcu, medyanın önderidir. Uğur Mumcu, bir Cumhuriyet değeridir. Bizler varoldukça Uğur Mumcu varolacaktır."

"GAZETECİLER HALA SALDIRIYA UĞRUYOR"

Eski gazeteci, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de gazetecilerin hala saldırıya uğradığını hatırlatarak, "28 yıl geçmiş aradan, ama Türkiye'de gazeteciler hala tehdit altında, saldırıya uğruyor. Uğur ağabey o zaman yazdığı yazılarla bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun yükselttiği, yücelttiği gazetecilik meşalesi, gazetecilikte, halkın haber alma hakkında kararlı olan kuşaklar tarafından hep yukarıda tutuldu, tutulmaya devam edecek. Hangi baskı, yasak, sansür olursa olsun, Türkiye'de gazeteciler gerçekleri yazmaya devam edecekler" dedi.

"UĞUR MUMCU HEPİMİZİN HOCASIYDI"

Eski gazeteci, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, anmaya her zaman geleceğini vurgulayarak, "Uğur Mumcu hepimizin hocasıydı. Acı bir gün. Uğur Mumcu yalnızca iyi bir gazeteci değildi, Türk aydınlanmasının, Anadolu aydınlanmasının önemli isimlerinden birisiydi. Dik bir gazeteciydi, kalemini hiç satmadı. Karanlık güçler elimizden Uğur Mumcu'yu aldılar. Üstadımızı rahmetle anıyoruz. Her yıl anmaya devam edeceğiz" dedi.

İSTANBUL'DA CUMA GÜNÜ ANILMIŞTI

Mumcu, gazetemiz çalışanları ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından Şişli Harbiye’deki Uğur Mumcu anıtı önünde pandemi koşulları nedeniyle geçen cuma anılmıştı. Anmaya katılan Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, “Onun kaleminin yere düşmemesi için Cumhuriyet emekçileri ile sonuna kadar çalışacağız. Onun anıtının önünde bir kez daha söylüyoruz, onun ilkelerinden vazgeçmeyeceğiz. Gazeteciliğimizi sonuna kadar ona layık olarak sürdürmeye çalışacağız” demişti.



