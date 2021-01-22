Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu katledilişinin 28. yılında anıldı

22 Ocak 2021 Cuma, 14:43

Mumcu’nun fotoğralarını taşıyan Cumhuriyet çalışanları ve TGS üyeleri Harbiye’deki Uğur Mumcu anıtı önünde bir araya geldi. Anmaya katılan ve ilk sözü alan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Mumcu’yu her yıl 24 Ocak’ta andıklarını, pandemi koşulları nedeniyle erken çektiklerini söyledi. Mumcu’nun ölümünün üzerinden 28 yıl geçtiğini dile getiren Durmuş, “Uğur Mumcu’dan sonra da gazeteciler katledilmeye devam edildi. Basın özgürlüğü hala Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi. Medyada ciddi anlamda bir baskı söz konusu. 67 meslektaşımız hala cezaevinde. Bugün gazeteciler belki katledilmiyor ama adliye koridorlarında haberlerini savunmak durumunda bırakılıyor” dedi.

Fotoğraflar: Kurtuluş Arı

‘DAHA ÇOK UĞUR MUMCU’LAR ÇIKACAK’

Bugün Uğur Mumcu gazeteciliğini hala yapmaya çalışan yüzlerce, binlerce gazeteci olduğunu dile getiren Durmuş şöyle devam etti:

“Gerçekleri kamuoyuna duyurmak için feda fedakârca çalışan kamu yararına önceliği sayan gazeteciler var. Bu gazeteciler var oldukça ne Uğur Mumcu’yu unutacağız ne de bu ülkede basın ve ifade özgürlüğünün yok edilmesine izin vereceğiz. 28 yıl geçti ama 50. yılında da buralarda anmalar yapacağız. 50 yıl sonra da Uğur Mumcu gazeteciliği konuşulmaya devam edecek. Onları gazetecileri susturduklarını düşünüyorlar ama gazetecilik baskıyla susturucak bir meslek değil. Daha çok Uğur Mumcu’lar çıkacak ve gerçekleri yazmaya devam edecekler.”

‘MUMCU KALPAKSIZ KUVAYI MİLLİYE’CİYDİ’

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ise Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Uğur Mumcu’yu anmak için geldiklerini belirterek şöyle konuştu:

“28 yıldır içimizde dinmeyen bir acı. Hem Mumcu ailesi hem Cumhuriyet ailesi için Mumcu’nun katledilmesi çok büyük bir acı. Gazetecilik deyince akla gelen ilk isimlerden birisi Uğur Mumcu’dur. Cumhuriyetin simge ismi. Tüm Cumhuriyet emekçileri adına Uğur Mumcu anıtının önünde bir kez daha söz verebiliriz. Biz demokraside, insan haklarından, hukuktan yana gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Onun ilkelerinden bir milim dahil sapmayacağız. Cumhuriyet gazetesi demek Uğur Mumcu gazeteciliği demek. Onun kalemini ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz. Onun kaleminin yere düşmemesi için cumhuriyet emekçileri ile sonuna kadar çalışacağız. O Atatürkçülüğün, Cumhuriyetçiliğin kalpaksız Kuvayı Milliye’ciliğiyle ulusal kurtuluş mücadelesinin simgesi oldu. Gazeteciliği boyunca demokrasiden hukuktan hiç vazgeçmedi. Bizde onun anıtının önünde bir kez daha söylüyoruz, onun ilkelerinden vazgeçmeyeceğiz gazeteciliğimizi sonuna kadar ona layık olarak sürdürmeye çalışacağız.”