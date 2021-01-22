Uğur Mumcu’yu, aramızdan ayrılışının 28. yılında özlemle anıyoruz

22 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Etkinliklerin pandemi koşullarına uygun yapılacağını duyuran Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag), “24 Ocak 2021 saat: 20.00’de, karanlığa bir mum da sen yak!” çağrısı yaptı.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) pandemi nedeniyle bu yıl yapılacak anmalardaki kısıtlılığa dikkat çekti.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Her yıl 24 Ocak’ta Uğur Mumcu’nun sokağında ve ülkenin dört bir yanında meydanlarda buluşurduk. Bu yıl pandemi nedeniyle mumlarımızın ve yüreğimizin ışığında buluşacağız. Uğur Mumcu ve aramızdan alınan tüm aydınlar için 24 Ocak 2021 saat: 20.00’da, karanlığa ‘bir mum da sen yak!” denildi.

Uğur Mumcu’nun kızı ve um:ag Yönetim Kurulu Üyesi Özge Mumcu Aybars’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Bir mum da sen yak” mesajı binlerce etkileşim aldı.