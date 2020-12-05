Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolar servetiyle 'dünyadaki en zengin Türk' oldu
Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in en zengin 500 kişi listesine girdi.
Prof. Dr. Uğur Şahin
ABD’li Pfizer şirketiyle birlikte Covid-19 aşını geliştiren Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 250’nin üzerinde değer kazandı.
ABD’de Nasdaq borsasında işlem gören BionTEch hisselerinin değerindeki yükseliş, Dr. Özlem Türeci ile birlikte aşıyı geliştiren bilim insanları ve BioNTech hissedarları arasında yer alan Prof. Dr. Uğur Şahin’in, 5,12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 500 insanı arasına girmesini sağladı.
ŞAHİN’İN SERVETİ BU YIL 3,7 MİLYAR DOLAR ARTTI
Sözcü'nün haberine göre, yıla 38,5 dolar seviyesinden başlayan BioNTech hisse fiyatı, bugün 120 dolar seviyesinde bulunuyor. Şirketin piyasa değeri de şu an 28,9 milyar dolar seviyesinde.
Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, BioTEch’in yüzde 18,8’lik hissesini elinde bulunduran ve şirketin aynı zamanda CEO’su olan Uğur Şahin yıl başından bu yana servetini 3,7 milyar dolar artırarak 5,12 milyar dolara yükseltti ve dünyanın en zengin 500 kişisi arasına girdi. Listedeki tek Türk de Uğur Şahin oldu.
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci
Yıllar önce Türkiye’den Almanya'ya göç etmiş ailelerin çocukları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19’a karşı aşı geliştiren ilk bilim insanları arasında yer alıyor.
Jeff Bezos
Dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada, 185 milyar dolarlık servetiyle Amazon’un patronu Jeff Bezos bulunuyor.
Elon Musk
İkinci sırada 145 milyar dolarlık servetiyle Tesla’nın patronu Elon Musk, üçüncü sırada 129 milyar dolarlık servetiyle Microsoft’un patronu Bill Gates bulunuyor.
Bill Gates
TÜRKİYE’NİN EN ZENGİNİ MURAT ÜLKER
Forbes Türkiye dergisinin, Mart 2020’de yayımladığı listeye göre, Türkiye’nin en zengin ismi, 4,7 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker.
Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker’in ardından ikinci sırada, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin de müteahhidi olan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak yer alıyor. Ilıcak’ın serveti 3,2 milyar dolar.
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