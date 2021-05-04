Uğur Şahin açıkladı: Daha uzun süre saklanabilen Covid-19 aşısı

04 Mayıs 2021 Salı, 15:51

Pfizer ile koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, Financial Times’ın online panelinde yeni bir koronavirüs aşısı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Şahin, BioNTech'in 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen Covid-19 aşısının bir versiyonu için onay almaya çalışıldığını söyledi.

İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede depolanması ve taşınması gerekiyordu diyen Şahin, “Şu anda henüz onaylanmamış bir formülasyonumuz var. Eğer onaylanırsa 2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca koronavirüs aşısını saklayabileceğiz” dedi.