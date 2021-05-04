Uğur Şahin açıkladı: Daha uzun süre saklanabilen Covid-19 aşısı
BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, daha uzun süre dayanabilecek bir aşı için onay almaya çalıştıklarını ifade etti.
Pfizer ile koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, Financial Times’ın online panelinde yeni bir koronavirüs aşısı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Şahin, BioNTech'in 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında 6 aya kadar saklanabilen Covid-19 aşısının bir versiyonu için onay almaya çalışıldığını söyledi.
İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede depolanması ve taşınması gerekiyordu diyen Şahin, “Şu anda henüz onaylanmamış bir formülasyonumuz var. Eğer onaylanırsa 2 ile 8 derecede tam 6 ay boyunca koronavirüs aşısını saklayabileceğiz” dedi.
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