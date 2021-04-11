Uğur Şahin, Forbes'in 'dolar milyarderi' listesine girdi

11 Nisan 2021 Pazar, 11:05

Amerikan Forbes dergisi tarafından düzenli olarak yayınlanan "dolar milyarderleri" listesinde bu yıl korona zenginleri de yer aldı. Listeye bu yıl sağlık sektörüne yatırım yapan 40 yeni milyarder dahil oldu.

Forbes'un yayımladığı listeye göre son 1 yılda dünya genelindeki dolar milyarderi sayısı 660 kişilik artışla 2.755'e ulaştı. Milyarderlerin toplam serveti ise 5.1 trilyon dolarlık artışla 13.1 trilyon dolara yükseldi.

40 KİŞİ DAHA DOLAR MİLYARDERİ OLDU

Bu artışta özellikle salgına rağmen borsalarda yaşanan büyük yükselişler etkili oldu. Ancak bu yıl milyarderler kulübüne girenler arasındaki 40 kişi doğrudan salgınla mücadele ettikleri için zenginleşti.

Listeye yeni katılan 40 yeni dolar milyarderi arasında en zengini maske ve diğer koruyucu ekipmanlar üreten Çin merkezli Winner Medical’in yüzde 68 hissesine sahip olan Li Jianquan. Şirketin 2020 yılında Shenzen Borsası’ndaki halka arzı sonrası Jianquan’ın şahsi serveti 6.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Aralarında Moderna ve yine Çin merkezli CanSino Biologies’in de bulunduğu bazı şirketlerin değeri büyük yükselişe geçti. Aynı şirketten birden fazla milyarder Forbes listesine girmeyi başardı.

UĞUR ŞAHİN'İN SERVETİ

Salgınla ilişkili yeni milyarderler sıralamasında 4. sırada Türkiye ve dünyanın yakından tanıdığı bir isim bulunuyor.

Biontech Kurucu Ortağı Uğur Şahin, Forbes'a göre 4 milyar dolarlık servete ulaştı ve ilk kez milyarderler listesine girdi.