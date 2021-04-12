BionTech kurucularından Uğur Şahin kimdir?

12 Nisan 2021 Pazartesi, 13:12

Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BionTech, tüm dünyada krize yol açan yeni tip koronavirüs salgınına karşı Pfizer-Biontech COVİD-19 aşısının geliştirilmesini sağladı. BionTech hisselerinin değerindeki yükselişin ardından şirketin kurucu ortağı Uğur Şahin, Forbes'a göre 4 milyar dolarlık servete ulaştı ve ilk kez milyarderler listesine girdi.

Kanser ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yeni yaklaşımların geliştirilmesinde rol oynayan Onkolog, İmmünolog ve Akademisyen Prof. Dr. Uğur Şahin BionTech’in kurucu ortağı ve Ceo’su görevini üstlenirken, aynı zamanda Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. BioNtech şirketinin kurucu ortağı ve Ceo’su olan Prof. Dr. Uğur Şahin, 29 Eylül 1965 İskenderun doğdu. 1984 yılında Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi almaya başladı ve 1992 yılında mezun oldu.

2006'DA PROFESÖR ÜNVANINI ALDI

1993 yılında aynı üniversitede Michael Pfreundschuh danışmanlığında tümör hücrelerinde immünoterapi üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı doktora derecesini aldı. 2006 yılında Mainz Üniversitesi'nde profesörlük unvanını aldı.

Çalışmalarında sık sık işbirliği yaptığı immünolog eşi Dr. Özlem Türeci ile 2001'de birlikte e karşı monoklonal antikorlar geliştirmek için Ganymed İlaç'ı kurdu.

Şahin, 2008 yılında yine milyarder Strüngmann kardeşlerin desteğiyle BioNTech'i kurdu. Ganymed'i yöneten Türeci, yıllarca şirketin bilimsel danışmanı olarak görev aldı ve Ganymed'in satılmasının ardından BioNTech'e baş tıp sorumlusu olarak katıldı.

2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 pandemisinin ardından şirket koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarına başladı. 9 Kasım 2020'de Amerikan ilaç firması Pfizer ve BioNTech yaptığı ortak açıklamada, Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci ve ekibi tarafından SARS-CoV-2'ye karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirtti.

Piyasa değeri 20 milyar euro olan BioNTech şirketinin sahibi olan Uğur Şahin, bugün Özlem Türeci ile birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında yer almaktadır.

Ayrıca Bloomberg Business'ın “Dünyanın en zengin 500 insanı” listesinde 5.4 milyar dolar kişisel serveti ile 456. sırada yer alan Uğur Şahin, “Dünyadaki en zengin Türk” unvanını da elinde bulundurmaktadır.

Şahin, son olarak ekonomi dergisi Forbes'in yayınladığı "2020'de milyarder statüsünü kazanan sağlık sektöründeki 50 kişi" listesinde 4.2 milyar dolar servetiyle birinci sırada yer aldı.