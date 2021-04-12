BionTech kurucularından Uğur Şahin kimdir?
Dr. Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı aşı geliştiren, Forbes'a göre 4 milyar dolarlık servetiyle dolar milyarderleri listesine giren Biontech CEO’su Dr. Uğur Şahin kimdir?
Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi BionTech, tüm dünyada krize yol açan yeni tip koronavirüs salgınına karşı Pfizer-Biontech COVİD-19 aşısının geliştirilmesini sağladı. BionTech hisselerinin değerindeki yükselişin ardından şirketin kurucu ortağı Uğur Şahin, Forbes'a göre 4 milyar dolarlık servete ulaştı ve ilk kez milyarderler listesine girdi.
Kanser ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede
yeni yaklaşımların geliştirilmesinde rol oynayan Onkolog, İmmünolog ve Akademisyen Prof. Dr. Uğur Şahin BionTech’in kurucu ortağı ve Ceo’su görevini üstlenirken, aynı zamanda Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezi'nde öğretim
görevlisi olarak çalışıyor. BioNtech şirketinin kurucu ortağı ve Ceo’su
olan Prof. Dr. Uğur Şahin, 29 Eylül 1965 İskenderun doğdu. 1984 yılında Köln Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nde tıp eğitimi almaya başladı ve 1992 yılında mezun oldu.
Kanser ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede
yeni yaklaşımların geliştirilmesinde rol oynayan Onkolog, İmmünolog ve Akademisyen Prof. Dr. Uğur Şahin BionTech’in kurucu ortağı ve Ceo’su görevini üstlenirken, aynı zamanda Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezi'nde öğretim
görevlisi olarak çalışıyor.
BioNtech şirketinin kurucu ortağı ve Ceo’su olan Prof. Dr. Uğur Şahin, 29 Eylül 1965 İskenderun doğdu. 1984 yılında Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi almaya başladı ve 1992 yılında mezun oldu.
2006'DA PROFESÖR ÜNVANINI ALDI
1993 yılında aynı üniversitede Michael
Pfreundschuh danışmanlığında tümör hücrelerinde immünoterapi üzerine yaptığı
çalışmalardan dolayı doktora derecesini aldı.
Çalışmalarında sık sık işbirliği yaptığı immünolog eşi Dr. Özlem Türeci ile 2001'de
birlikte e karşı monoklonal antikorlar geliştirmek için Ganymed İlaç'ı kurdu.
Şahin, 2008 yılında yine milyarder Strüngmann
kardeşlerin desteğiyle BioNTech'i kurdu. Ganymed'i yöneten Türeci, yıllarca
şirketin bilimsel danışmanı olarak görev aldı ve Ganymed'in satılmasının
ardından BioNTech'e baş tıp sorumlusu olarak katıldı.
2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 pandemisinin ardından şirket koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarına başladı. 9 Kasım 2020'de Amerikan ilaç firması Pfizer ve BioNTech yaptığı ortak açıklamada, Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci ve ekibi tarafından SARS-CoV-2'ye karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirtti.
Piyasa değeri 20 milyar euro olan BioNTech
şirketinin sahibi olan Uğur Şahin, bugün Özlem Türeci ile birlikte Almanya'nın en
zengin 100 kişisi arasında yer almaktadır.
Ayrıca Bloomberg Business'ın “Dünyanın en
zengin 500 insanı” listesinde 5.4 milyar dolar kişisel serveti ile 456. sırada
yer alan Uğur Şahin, “Dünyadaki en zengin Türk” unvanını da elinde
bulundurmaktadır.
Şahin, son olarak ekonomi dergisi Forbes'in yayınladığı "2020'de milyarder statüsünü kazanan
sağlık sektöründeki 50 kişi" listesinde 4.2 milyar dolar servetiyle
birinci sırada yer aldı.
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