Uğur Şahin’den BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısında fiyat açıklaması

20 Şubat 2021 Cumartesi, 15:14

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili Alman basınında yer alan fiyat iddialarına ilişkin Uğur Şahin, Alman gazetesi Bild’e açıklamada bulundu. Sanayi ülkeleri için geçen temmuz ayında sipariş miktarına göre bir fiyat modeli hazırlandığını söyleyen Şahin, "Sipariş miktarına göre fiyatlar 15 euro ile 30 euro arasında değişiyordu" dedi.

ABD ile yeni parametreler doğrultusunda 22 Temmuz’da bir anlaşma yapıldığını ve aşı için 19,50 dolarlık bir fiyat belirlendiğini ifade eden Şahin, "Bu fiyat modeli tüm sanayi ülkelerine teklif edildi" diye konuştu.

"PFİZER İLE YENİ TEKLİF HAZIRLADIK"

Fiyatlamada "bir dizi bilinmezin" devreye girdiğini söyleyen Uğur Şahin, aşının başlarda sadece küçük miktarlarda klinik deneyler için üretildiğini ve 2 bin doz için 1,5 milyon euroluk bir fiyatın söz konusu olduğunu söyledi.

"Kitlesel üretim için altyapı yoktu. O dönemde üretimin nasıl yapılacağını, mRNA konusundaki klinik deneylerin nasıl sonuçlanacağını, üretim süreçlerinin ve fiyatın nasıl şekilleneceğini bilmiyorduk" ifadesini kullanan Şahin, Marburg'daki tesisler gibi büyük üretim tesislerinin o dönemde gündemde olmadığını belirtti. Uğur Şahin, "Maliyetlerin nasıl düşeceğini ve ölçeklemenin nasıl yapılacağını belirlediğimizde Pfizer ile yeni bir teklif hazırladık" açıklamasında bulundu.

Alman yayın kuruluşları NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung; BioNTech/Pfizer'ın Avrupa Birliği'nden (AB) geçen haziran ayında bir doz aşı için 54,08 euro talep ettiğini ancak tarafların kasım ayında 15,50 euro üzerinde anlaştığını öne sürmüştü.

Kaynak: DW Türkçe