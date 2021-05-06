Uğur Şahin’den Tokyo Olimpiyat Oyunları için aşı bağışı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 23:49

BioNTech firmasının kurucu ortağı Uğur Şahin ve dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden olan Pfizer, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarına ve Paralimpik Oyunlarınında yarışacak sporcuların ve yetkilerinin aşılanması için aşı bağışında bulunacaklarını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, aşılanmanın sadece oyunların güvenli ortamına katkıda bulunmak için değil, aynı zamanda Tokyo Olimpiyat Oyunlarının düzenleneceği Japonya'da yaşayanlara saygı duymak için aşı olunmasının ne kadar önemli olduğunun altını çizerken Pfizer-BioNTech firmasının bağışladığı aşıyla olimpiyatlara gelmeden önce sporcuların büyük bir kısmını aşılanacağını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, ‘’ Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Tokyo 2020 öncesinde sporcuların ve yetkililerin aşılanmasını desteklemek için bu cömert bağış için Pfizer ve BioNTech'e teşekkür ederiz. " ifadelerini kullandı.

Pfizer Başkanı Albert Bourla, BioNTech ile bu pandemiyi sona erdirmek ve dünyayı normale döndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını vurularken Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlarının kötü geçen bir yılın ardından tekrar yapılmasının dünya birliğinin ve barışının anıtsal bir anını temsil ettiğini, sporculara ve yetkililere mümkün olduğunca aşı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

‘’TARİHİ BİR AN’’

BioNTech CEO'su ve Kurucu Ortağı Uğur Şahin, ‘’ 430 milyondan fazla dozla dünya çapında yaşamları korumaya ve normal hayatımızı geri getirmeye yardımcı olmaya devam ediyoruz. Bu yılki Olimpik ve Paralimpik Oyunlar, küresel topluluğu ve birlikte nasıl durduğumuzu temsil eden tarihi bir an. Olimpik ve Paralimpik Oyunların güvenliğini desteklemek için aşıya katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi karar verilmişti. Paralimpik Oyunları'nın 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması planlanıyor