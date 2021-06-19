Ukrayna - Avusturya maçını Cüneyt Çakır yönetecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda oynanacak Ukrayna-Avusturya maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2021 Cumartesi, 11:21
Ukrayna - Avusturya maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Abone Ol google-news

EURO 2020'de C Grubu, 21 Haziran'da oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Grupta iki galibiyet alan Hollanda, bir üst tur biletini almayı garantiledi.

3 puandaki iki takımın mücadelesine averjla ikinci sırada olan Ukrayna ve üçüncü sıradaki Avusturya, gruptan çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

Kritik maçta ise Cüneyt Çakır görev yapacak. 

Cüney Çakır daha önce Macaristan-Portekiz maçını yönetmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler