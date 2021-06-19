Ukrayna - Avusturya maçını Cüneyt Çakır yönetecek

19 Haziran 2021 Cumartesi, 11:21

EURO 2020'de C Grubu, 21 Haziran'da oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Grupta iki galibiyet alan Hollanda, bir üst tur biletini almayı garantiledi.

3 puandaki iki takımın mücadelesine averjla ikinci sırada olan Ukrayna ve üçüncü sıradaki Avusturya, gruptan çıkabilmek için karşı karşıya gelecek.

Kritik maçta ise Cüneyt Çakır görev yapacak.

Cüney Çakır daha önce Macaristan-Portekiz maçını yönetmişti.