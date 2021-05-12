Ukrayna Bayraktar'ı kopyalıyor mu?
Rus basınının iddiasını göre Ukrayna, Bayraktar TB2'nin benzeri, yerli bir insansız hava aracı projesi üzerinde çalışıyor; üstelik, Gorlitsa-2 adı verilen bu İHA ile Bayraktar TB2 arasında pek de büyük bir fark bulunmuyor.
Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre, Ukrayna merkezli bir hava araçları üreticisi olan Antonov State Enterprise, Türk SİHA’sı olarak bilinen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ile aynı işlevleri yerine getirecek, operasyonel ve taktiksel keşif yapan bir insansız hava aracı projesi üzerinde çalışıyor.
Antonov State Enterprise şirketinin insansız hava sistemleri programları yöneticisi Nikolay Vorobyov, Ukrayna merkezli Army Inform ile röportajında, “Ukroboronprom’un bu yenilikçi projesi, operasyonel-stratejik, ağır sınıf ve yüksek irtifa İHA'ların üretimini öngörüyor. Gorlitsa-1 ve Gorlitsa-2 için bir geliştirme projesi önerdik, neredeyse Bayraktar ile aynı özelliklere sahip” ifadelerine yer verdi. Aracın 2022 sonlarında sunulması ve test edilmesi bekleniyor.
İzvestiya'nın iddiasına göre Bayraktar TB2, 24 saat havada kalış süresine sahipken, Gorlitsa-2'de bu süre 8 saatle sınırlı kalacak.
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