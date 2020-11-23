Ukrayna Devlet Başkanı koronavirüsü yendi

23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:51

Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından video ile yaptığı açıklamada iyileştiğini söyledi. Zelenskiy, “Herkese günaydın. Ateşim 36,6 ve testim negatif çıktı. Çalışamaya başladığını belirten Zelenskiy, 'tüm Ukraynalılara teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

HALK KENDİNİ KORUMALI

Yeni risklerin olduğunu ve halkın kendisini koruması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, “Sosyal mesafe, izolasyon, maske, vitamin ve spor olmazsa olmazımız” dedi.

Ülkede vaka artışlarının kontrolden çıkması üzerine Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım tarihinde imzalanan kararname ile kasım ayı sonuna kadar tüm eğlence merkezlerinin, restoranlar ve kafelerin, yüzme salonlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı kalması kararlaştırılmıştı.

