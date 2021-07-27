Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak görevden alındı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Savunma Bakanlığı ile yaşadığı uyuşmazlıklar nedeniyle Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ı görevden aldığı bildirildi.
Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergey Nikoforov, başkent Kiev'de gazetecilere
yaptığı açıklamada, Homçak'ın yerine Ukrayna ordusunun "Kuzey" birliğinden
sorumlu Valeriy Zalujnıy’nın atanacağını bildirdi.
"SİNERJİ YERİNE TARTIŞMA GÖRÜYORUZ"
Nikoforov, "Zelenskiy, Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında sinerji görmek istiyor ancak maalesef bu sinerjiyi görmek yerine tartışmalar görüyoruz." diye konuştu.
Ukrayna medyasında son dönemde yer alan bazı haberlerde, 21 Mayıs 2019'dan bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Homçak'ın, ülkenin Savunma Bakanlığı ile çeşitli tartışmalar yaşadığına yönelik haberler yer almıştı.
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