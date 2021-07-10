ABD’nin Ukrayna ile Karadeniz'de ortaklaşa katıldığı tatbikat sona eriyor
NATO bünyesinde, ABD’nin Ukrayna ile ortaklaşa katıldığı Karadeniz’deki Sea Breeze-2021 tatbikatı sona eriyor.
İlk kez ittifak dışı ülkelerin katılımıyla Ukrayna’nın ev sahipliğinde yapılan ve Rusya’nın tepkisini çeken NATO’nun en büyük tatbikatlarından Sea Breeze 2021’in (Deniz Meltemi) sona ermesinin ardından ABD’den “Karadeniz’de tatbikatlarımız sürecek” mesajı geldi.
Öncesinde bir İngiliz gemisinin Rus karasularına girdiği gerekçesiyle Rusya’nın uyarı ateşi açmasıyla Karadeniz’de gerilime neden olan ve 28 Haziran’da başlayan Sea Breeze 2021 bugün sona eriyor. Ukrayna’nın ev sahipliğinde İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Gürcistan gibi NATO üyesi olmayan ülkelerin de katılımıyla düzenlenen tatbikata Türkiye de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG Barbaros Fırkateyni ve bir karargâh subayıyla katıldı. Rusya ise Sea Breeze 2021 tatbikatının son bölümüyle aynı günlerde Karadeniz bölgesinde S-400’lerin de katılımıyla tatbikat düzenledi.
‘GEMİLER BİR SÜRE DAHA KALACAK’
ABD 6. Filosu olarak da adlandırılan ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Kuvvetleri’nden askeri yetkililer, tatbikatının sonuçları hakkında telekonferans yöntemiyle düzenledikleri toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD kuvvetlerinin komutanı Albay Stuart Bauman, Sea Breeze’in, 1997’den bu yana yapılan en geniş katılımlı tatbikat olduğunu, 30 ülkeden 5 binden fazla askerin katıldığını belirtti.
Bauman, bir soru üzerine tatbikata katılan Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin gemilerinin bir çoğunun Bulgaristan’daki Breeze tatbikatına katılmak üzere bir süre daha Karadeniz’de kalmaya devam edeceğini, ancak kalış süresinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde öngörülen süre sınırını ihlal etmeyeceğini söyledi.
Sea Breeze 2021 tatbikatının, ABD ve NATO’nun Karadeniz’deki varlığını artırma planlarının bir göstergesi olup olmadığının sorulması üzerine ise Bauman, “Sea Breeze, dünya genelinde yaptığımız, Avrupa ve Karadeniz’de gerçekleştirdiğimiz birçok tatbikattan sadece biri. Bu kapsamda birçok ortak ülkeyle düzenli olarak çeşitli konuşlanmalar gerçekleştiriyoruz. Bölgenin güçlenmesi ve istikrarının sağlanması için bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” yanıtını verdi.
ABD’li askeri yetkililer, Rusya’nın tatbikata yönelik tepkisiyle ilgili yorum yapmaktan kaçınırken Yarbay John D. John, tatbikat esnasında güvenlik nedeniyle profesyonel şekilde Rusya ile iletişim halinde olduklarını ve tatbikata katılan tüm gemilerin belirlenen alanda uluslararası hukuka uygun şekilde hareket ettiğini, herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadıklarını söyledi.
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