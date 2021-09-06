Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan Rusya’yı kızdıracak cevap
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalucniy, Ukrayna televizyonunda bir izleyicinin sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.
Zaluçniy “en büyüyk hayalinin” Rusya’nın başkenti Moskova’daki ünlü Arbat Caddesi ile Kızıl Meydan çevresinde “müzik eşliğinde” tank sürmek istediğini söyledi.
Tanka Ukrayna bayrağını çekmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna de “evet” diyen general “ama dikkatli bir şekilde süreceğim” dedi. 27 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ruslan Homçak’ı görevden alarak Zalucniy’yi yeni oluşturduğu “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı” makamına atamıştı.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Sigara paketlerinde yeni dönem
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- Ünlü isim yaşamını yitirdi
- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken anlar
- Erdoğan'ın kitabına ilk eleştiri geldi
- İYİ Parti'de deprem
- Yaşadığı tacizi anlatan Danla Bilic isyan etti
- Koronavirüs aşısı olmayanlara kötü haber
- Kâbil Havaalanı’ndaki ısrar neden?