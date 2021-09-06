Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan Rusya’yı kızdıracak cevap

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalucniy, Ukrayna televizyonunda bir izleyicinin sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00
Ukrayna Genelkurmay Başkanı'ndan Rusya’yı kızdıracak cevap
Abone Ol google-news

Zaluçniy “en büyüyk hayalinin” Rusya’nın başkenti Moskova’daki ünlü Arbat Caddesi ile Kızıl Meydan çevresinde “müzik eşliğinde” tank sürmek istediğini söyledi.

Tanka Ukrayna bayrağını çekmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna de “evet” diyen general “ama dikkatli bir şekilde süreceğim” dedi. 27 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ruslan Homçak’ı görevden alarak Zalucniy’yi yeni oluşturduğu “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı” makamına atamıştı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler