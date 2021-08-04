Ukrayna’da Bakanlar Kurulu binasında bombalı eylem paniği

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:46

Ukrayna'da bombalı eylem paniği yaşandı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir kişi el bombasıyla Bakanlar Kurulu binasını bastı. Çevredekilerin "Sakin olun her şeyin bir çözümü var" sözlerine "Hiç bir şey çözülmüyor" şeklinde yanıt verdi. Sağa sola küfürler ve tehditler yağdıran şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şahsın savaş gazisi olduğu belirtildi. Şahsın polis kontrolündeki sorgusu sürüyor.