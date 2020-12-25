Ukrayna: 'Rusya ile olası bir savaş çok korkunç olur'

25 Aralık 2020 Cuma, 16:28

Vladimir Zelenskiy, bu sabah gerçekleştirilen basın toplantısında yerel gazetecilerin sorularını cevapladı. Ukraynalı bir muhabirin, “Rusya'nın Kırım üzerinden ülkeye tekrar saldırması durumunda ne olacağı” sorusuna cevaplandırdı.

Zelenskiy, “Bu korkunç bir durum ve hayal bile etmek istemiyorum. Böyle bir şeyin imkansız olmasını umut edeceğiz. Aksi halde çok büyük bir savaş olur. Biz bir yere gitmeyiz, herkes savaşır ve kadın erkek herkes seferber olur. Bu da nüfusumuz için çok kötü olur. Eminim ki Rusya da bunun farkında” yanıtını verdi.

PUTİN’İ ARASAM BENİMLE GÖRÜŞÜR

Başka bir muhabir, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tekrar görüşmek ister miydiniz?” sorusunu yöneltti. Zelenskiy, “Putin'i ararsam benimle görüşür, onu arayabilirim ancak şu an bunun için bir sebep yok. Savaş söz konusu olursa durdurmak için Putin'le görüşmem gerekir. Görüşme, Normandiya formatında ve özel ikili diyalog şeklinde olur” cevabını verdi.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Fransa'nın başkenti Paris'te, Ukrayna krizine çözüm bulmak için Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla Normandiya formatında 4’lü bir görüşme gerçekleşmişti.



