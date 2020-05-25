Ukrayna ve Türkiye arasındaki müzakereler başladı
Kiev ve Ankara, Covid-19 pandemisi nedeniyle daha önce askıya alınan uçak seferlerinin yeniden başlatılması ile ilgili görüşmelere başladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Ukrayna ve Türkiye’nin arasında Covid-19 pandemisi nedeniyle daha önce askıya alınan uçak seferlerinin yeniden başlatılması ile ilgili görüşmelerin başladığı ifade edildi.
TURİSTİK GEZİLERLE İLGİLİ MÜZAKERELER DE BAŞLAYACAK
Açıklamada, “Bugün Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasiliy Bodnar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Güldere bir araya geldi. Görüşme sonrasında Ukrayna ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin prosedürleri, ayrıca iki ülkenin yetkili organları arasında turistik geziler ile ilgili müzakere sürecini başlatma konusunda anlaşmaya varıldı” denildi.
Açıklamada ayrıca Bodnar’ın koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı verilen mücadele kapsamında Türkiye'nin ülkesine sağlamış olduğu insani yardım için Türk meslektaşına teşekkür ettiği vurgulandı.
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