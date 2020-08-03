Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darbettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Kyryliuk ve arkadaşları, ilçede gittikleri bir plaj işletmesinde çalışanlarla tartıştı.
Kyryliuk, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla kendisi ve beraberindekilerin bir çalışan tarafından darbedildiğini öne sürdü.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli bir kişi gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- HaberTürk canlı yayınında yine ses şaşkınlığı
- Tartıştığı eşine kafa atan saldırgan kamerada
- İstiklal'de endişe verici görüntüler
- Erdoğan canlı yayında olduğunu unuttu
- Ataşehir'de korkulan oldu! Kurbanlık böyle tekmeledi
- Dehşete düşüren görüntüler! Cep telefonuyla görüntülendi
- Marmaris'te tatilciler plajları doldurdu
- Kılıçdaroğlu: Hepinize mutlu bayramlar diliyorum
- Radar için uyardı, beyzbol sopasıyla darp edildi
- Büyükler kurban kesti, çocuklar izledi