Ukrayna’yla ‘askeri istihbarat’ anlaşması
Türkiye ve Ukrayna arasında ekim ayında imzalanan “Askeri Çerçeve Anlaşması”, askeri eğitimin yanı sıra askeri istihbarat değişimini de kapsıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukraynalı mevkidaşı Andriy Taran, 16 Ekim’de anlaşmayı imzalamıştı. Yasa teklifinin hafta içinde TBMM’ye sunulmasıyla ayrıntılar ortaya çıktı. Anlaşma, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayii, askeri tıp ve sağlık hizmetleri ile siber savunma gibi alanlarda işbirliğinin artırılmasını amaçlıyor.
Anlaşmayla iki ülke silahlı kuvvetleri personeli ve askeri öğrencileri, askeri eğitim ve öğretim için ülkeler arasında ziyarette bulunabilecek. İşbirliği alanları arasında askeri istihbarat değişimi de bulunuyor. Askeri istihbarat maddesi, “tarafların karşılıklı menfaatlarına halel getireceği düşünülen ve birlikte kararlaştırılacak ülkelerle ilgili, öncelik askeri faaliyetlerde olmak üzere, tarafların silahlı kuvvetlerinin ilgi alanındaki gelişmeleri ve bu ülkelerin Türkiye ve Ukrayna’daki faaliyetleri ile ilgili askeri istihbarat bilgilerinin mübadelesini” kapsıyor.
‘GİZLİLİK’ MADDESİ
Mübadele edilecek bilgi, belge, malzeme ve teçhizata ait tüm bilgilerin korunmasını sağlayacak, gizlilik dereceli bilgi ve malzeme, diğer tarafın onayı olmadan üçüncü bir tarafla paylaşılmayacak. Anlaşma sona erse dahi bilgi ve malzemenin korunması üzerindeki sorumluluk devam edecek.
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