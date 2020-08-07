Ulaş Bardakçı'nın ismi, doğduğu yerin sokağına verildi

07 Ağustos 2020 Cuma, 23:22

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde belediye meclisinin aldığı kararla Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Ulaş Bardakçı’nın ismi ilçedeki bir sokağa verildi.

CHP’li Hacıbektaş Belediye Meclisi önceki gün toplandı ve burada alınan kararla ilçedeki bir dizi sokağın ismi değiştirildi. Alınan kararla Ulaş Bardakçı’nın ismi Zir Mahallesi’ndeki Âşıklar Yolu’na verildi.

1978’de Konya'da katledilen Mehmet Taşdemir’in ismi Savat Mahallesi’ndeki Kırşehir Yolu üzerindeki yeni yapılan parka verilirken Ankara’nın Bahçelievler semtinde 8 Ekim 1978 yılında katledilen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrencilerden Hürcan Gürses’in ismi de Bala Mahallesi’ndeki Cezaevi Sokağı’nda yaşatılacak.

Eski Türk-İş Genel Başkanlarından Halil Tunç’un ismi ise Bala Mahallesi’ndeki Değirmen Sokağa verildi.

Hünkar Hacıbektaş Veli Kültür, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “CHP’li Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’a ve CHP’li 8 Belediye Meclis Üyesine duyarlı davranışlardan dolayı bir kez daha teşekkür ederiz” denildi.

"ANILARINI YAŞATMAK İÇİN"

CHP’li Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, BirGün’ yaptığı açıklamada, “Önceki gün belediye meclis toplantımız da Ulaş Bardakçı’nın, Mehmet Taşdemir’in ve Hürcan Gürses’in isimlerinin Hacıbektaş sokaklarına vermek için oy birliğiyle karar aldık ve kararı da Hacıbektaş Kaymakamlığı’na gönderdik. İsimlerini sokaklarımıza verdiğimiz kişiler, Hacıbektaş için çok değerlidir ve faşistler tarafından katledilmişlerdir. Bu çok geç kalınmış kararı almak bize nasip oldu. Bundan sonra da anılarını daha iyi bir şekilde yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.